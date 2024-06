Brand in garage op berg bij wijk Veeris

De brandweer van Mundu Nobo moest vanochtend uitrukken naar de wijk Veeris waar op de berg Franses brand was uitgebroken. Auto’s bij een garage hadden vlam gevat en de brandweer moest aan de slag om te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar andere auto’s, de mondi of huizen in de buurt. Uiteindelijk is dat gelukt. De drie auto’s zijn volledig uitgebrand, maar er is verder geen schade veroorzaakt. Nu wordt onderzocht wat de oorzaak van de brand is.