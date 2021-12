Gisteravond is een vliegtuig in brand gevlogen bij vertrek van het Prinses Juliana vliegveld op Sint-Maarten. Het vliegtuig van Air Caraïbes was onderweg naar Parijs toen de linkermotor kort na vertrek in brand vloog. Het vliegtuig met 30 passagiers keerde veilig terug naar het vliegveld. Niemand raakte gewond.