Brand op verschillende plekken op het eiland

De laatste uren is er op verschillende plekken brand gesticht. Onder meer in Domi, bij Matheywerf, Weto, Jan Thiel, de Amandelweg en Brakkeput zijn brandstichters actief (geweest). Volgens Vigilante zouden er in Otrobanda schoten zijn gelost.

Vanaf 21.00 uur geldt er een Avondklok op Curaçao, maar al van tevoren circuleerden er oproepen om geen gehoor te geven hieraan. Mensen verzamelden in Salina en bij Palu Blanku om te demonstreren.