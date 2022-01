Brandstichters belastingkantoor voor rechter

Een celstraf van 6 tot 8 jaar hangt de verdachten van de brand van het belastingkantoor boven het hoofd. De zaak werd gisteren door de rechter behandeld. Het gaat om één Haitiaan en twee Venezolanen. Geen van de drie waren daarbij aanwezig bij de behandeling van hun zaak. De Venezolanen zaten een tijdje vast in Venezuela, maar zijn nu spoorloos verdwenen. Het land wil niet meewerken aan de opsporing en uitlevering. De Haitiaan houdt zich verscholen in zijn thuisland. In augustus 2019 werd het kantoor van de Ontvanger in Emmastad in brand gestoken. De schade bedroeg 42 miljoen gulden.

Meer over belastingkantoor brand ontvanger rechter