Brandstichting SDKK was protest illegalen

De brandstichting in een vreemdelingenbarak van de SDKK-gevangenis gisteren was een protest van vastgezette illegalen. De gevangenen hebben laten weten niet tevreden te zijn over de leefomstandigheden in de vreemdelingenbarakken. Zo zou er de hele dag door alleen maar brood worden geserveerd. De illegale vluchtelingen zeggen dat ze geen criminelen zijn en ook niet als zodanig behandeld willen worden.

Woordvoerder van de SDKK-gevangenis Jabets Pinedo liet gisteren aan Paradise FM weten dat er verschillende matrassen en camera’s vernield waren bij de protestactie, hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Twee gevangenen wisten gisteren te ontsnappen, door middel van een zoektocht van de politie en de kustwacht zijn de twee later weer opgepakt.