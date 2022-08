Brandstof goedkoper en nutstarieven duurder

De brandstofprijzen gaan toch stapsgewijs omlaag. Vanaf dinsdag betalen benzinegebruikers 2 gulden 81 aan de pomp. Een daling van 15 cent. Diesel kost 2 gulden 40 per liter. Dat is een daling van ruim 22 cent. Het tarief van water en elektriciteit gaat wel omhoog. Stroom wordt ruim 2,5 cent duurder per kilowatt en water stijgt met bijna 36 cent per kuub. De extra verlaging van 17 cent in de brandstofprijzen treedt later in werking.

