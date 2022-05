Brandstofprijzen gaan vandaag omlaag

Een liter benzine of diesel is vanaf vandaag goedkoper. Gisteren is het parlement akkoord gegaan met de tijdelijke verlaging van de brandstofprijzen. De benzineprijs gaat met een kwartje omlaag. Diesel wordt 28 cent goedkoper. Dit betekent dat een liter benzine 2,56 gulden aan de pomp kost. Dieselgebruikers betalen 2,36 gulden per liter. Dit als gevolg van de verlaging van de accijnzen op benzine en vermindering van ob op benzine en diesel. Deze prijsverlaging geldt tot eind dit jaar en staan los van de maandelijkse prijsaanpassingen van de brandstofprijzen. Deze maatregel kost de staatskas 27 miljoen gulden. Dit verlies wordt gedekt uit de 59 miljoen gulden die de regering krijgt van de extra ob-inkomsten.

Meer over brandstofprijzen tijdelijke verlaging