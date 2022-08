Brandstofprijzen omlaag

Per 1 september gaan de brandstofprijzen flink omlaag. Automobilisten gaan 35 cent minder aan de pomp betalen voor een liter benzine. Diesel wordt zelfs 40 cent goedkoper per liter. Dat zei Economieminister Cijntje vandaag in een persconferentie. De lagere prijzen zijn een gevolg van de gedaalde olieprijs op de internationale markt. Ook een overeenkomst tussen Curoil en RdK levert een extra besparing op. Deze verlaging van 17 cent is tijdelijk en geldt tot en met eind dit jaar. In januari wordt gekeken of de overeenkomst tussen de twee overheidsbedrijven verlengd wordt.