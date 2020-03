Hoewel de olieprijzen wereldwijd de afgelopen weken met ruim 30 procent daalden is er op Curaçao opnieuw een stijging van de brandstofprijzen aangekondigd. Benzine zal in april 2 cent duurder worden en 1,86 per liter gaan kosten, de dieselprijs stijgt met 3 cent naar 1,47. Ook kookgas stijgt met ruim 3,5 procent in prijs.