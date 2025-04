Brandweer Bonaire benadrukt belang van ‘veilig barbecueën in het Paasweekend’

Tijdens het kamperen op de stranden van Bonaire in het Paasweekend is barbecueën ‘een geliefde traditie’. Volgens de brandweer op het eiland is het echter niet alleen ‘een moment van gezelligheid en genieten van de natuur’, maar kan het ook brand veroorzaken. Daarom wordt de bevolking herinnerd aan verschillende veiligheidsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. Zo kan de barbecue het beste ver weg van tenten, struiken en spullen worden geplaatst. Kinderen en huisdieren moeten op afstand blijven.

Andere tips:

-Verplaats de barbecue niet als hij aan staat.

-Zorg dat je iets hebt om te blussen, zoals een emmer water of zand.

-Zorg dat je huid bedekt is (barbecue bijvoorbeeld niet zonder shirt). Draag bij voorkeur kleding die niet snel vlam vat.

-Barbecue op het strand altijd op een barbecue. Doe het niet direct op het zand.

-Gooi as pas weg als het helemaal koud is. Hete as kan nog brand geven in de vuilnisbak.

-Bij een incident: bel direct 911 voor assistentie.