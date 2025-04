Brandweer Caribisch deel Koninkrijk versterkt samenwerking

De brandweercommandanten van de korpsen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland kwamen onlangs samen. Ook Brandweer Nederland en de Rijksbrandweeracademie waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst bespraken de commandanten hoe ze de opleidingen en kwalificaties van personeel beter op elkaar kunnen afstemmen. Daardoor wordt het makkelijker om brandweerpersoneel tijdelijk uit te wisselen. Zo kunnen zij ervaring opdoen of elkaar helpen bij noodsituaties. Ook spraken de commandanten over een gezamenlijke opleiding voor brandpreventiecontroleurs.

Het samenwerkingsverband tussen de brandweerkorpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat in 2025 tien jaar. In die periode hebben de korpsen intensief samengewerkt op het gebied van opleidingen, veiligheid, hulp bij rampen en de ontwikkeling van leidinggevenden binnen de brandweer. Voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba betekent de samenwerking met de andere eilanden in het koninkrijk dat hulp bij brand of een ramp sneller en beter geregeld is, ook als het korps ondersteuning nodig heeft van collega’s van andere eilanden.