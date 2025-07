Brandweer Curaçao rondt twee studies af over achtergronden werk

De brandweer Curaçao laat vanochtend weten dat twee onafhankelijke studies zijn afgerond en in augustus worden overhandigd aan de regering. Het gaat om een ‘Dekkingsplan’ voor de brandweer en een ‘Risicoprofiel brandweerzorg’. In de onderzoeken wordt aandacht besteed aan strategische planning die is gebaseerd op werkelijke risico’s voor de brandweer en de huidige capaciteit. De brandweer legt uit dat hun werk verder gaat dan alleen het blussen van branden en dat uitgebreide onderzoeken noodzakelijk zijn om goed te functioneren.

Het ‘Dekkingsplan’ geeft duidelijkheid over de strategische positie van de vier kazernes en het hoofdkantoor van Brandweer Curaçao, het type benodigde apparatuur en het aantal personeelsleden dat nodig is om verschillende soorten incidenten aan te pakken. Het plan zal dienen als een essentieel instrument voor besluitvorming over de verdeling van middelen, waardoor efficiëntie en operationele effectiviteit worden verbeterd. Het ‘Risicoprofiel Brandweerzorg’ brengt de meest relevante risico’s in kaart die de veiligheid van ons eiland bedreigen, en geeft richting aan welke acties nodig zijn om deze te voorkomen en te beperken. Dit profiel helpt om de brandweerzorg concreet te integreren in andere aspecten van de openbare veiligheid, zo laat de brandweer weten.