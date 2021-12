De brandweer krijgt vandaag antwoord op de knelpunten die ze aan de minister van justitie hebben gepresenteerd. Dat beloofde premier Pisas voor het weekend in zijn rol als minister van justitie. De brandweer is onder andere ontevreden over hun pensioenregeling en het personeelstekort. Er zouden maar liefst 45 extra brandweermensen nodig zijn.

