De brandweer had tijdens het noodweer zijn handen vol. In totaal moest de brandweer 46 keer uitrukken. Twintig keer voor weggewaaide daken, vijftien keer voor omgevallen bomen op de openbare weg en zes keer voor ondergelopen woningen. Ook braken er twee brandjes uit. De meeste incidenten deden zich voor in de wijken Julianadorp, Jan Doret en Wishi.

