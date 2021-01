BREAKING: PCR test niet meer nodig vanuit Curaçao

Reizigers die van Curaçao naar Nederland vliegen hoeven bij aankomst op Schiphol niet langer een negatieve PCR test te overhandigen. Dat maakt de Nederlandse overheid deze vrijdag bekend. Reden is het lage aantal coronabesmettingen op Curaçao van de afgelopen dagen. Het Nederlandse reisadvies voor Curaçao blijft voorlopig nog wel staan op code oranje, oftewel niet reizen indien niet strikt noodzakelijk. Het afschaffen van de verplichte PCR test bij een vlucht naar Nederland, verlaagt de drempel en de kosten voor mensen om heen en weer te vliegen. Omgekeerd is een negatieve PCR test nog wel verplicht voor reizigers die vanuit Nederland landen op Curaçao. In Nederland neemt het aantal positieve coronatests de afgelopen dagen weer toe.