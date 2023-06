‘Bret vormt geen gevaar voor ABC-eilanden’

De Meteorologische Dienst van Curaçao schat de kans dat tropische storm Bret voor overlast op Curaçao zal zorgen, met de dag lager in. Vandaag heeft de Meteo laten weten dat de tropische storm, die momenteel nog boven de Atlantische Oceaan hangt, naar het westen trekt. Bret zal naar alle waarschijnlijkheid morgen een orkaan worden en later in de week de Bovenwindse Eilanden naderen. Daarmee vormt het geen bedreiging voor Bonaire, Aruba en Curaçao, aldus de die weerdienst die de ontwikkeling van het systeem blijft volgen.