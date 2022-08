British Airways start met vluchten naar Aruba

British Airways begint in maart 2023 te vliegen naar Aruba. De vluchten worden twee keer per week uitgevoerd. Met een korte stop op Antigua. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij gisteren aangekondigd op sociale media. Naast Aruba heeft de Britse vliegmaatschappij ook Guyana toegevoegd als bestemming. Bovendien gaat British Airways directe vluchten aanbieden naar Trinidad. Het is nu al mogelijk om tickets te boeken op de nieuwe routes. De Arubaanse minister van toerisme heeft enthousiast gereageerd op het nieuws.