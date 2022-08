Brits bruidspaar doet verslag van Sandals-incident

De huwelijksreis van Jelizaveta en Gavin Jones op Curaçao was amper begonnen toen het zwembadincident in Sandals een einde maakte aan hun wittebroodsweken. De 29-jarige bruid raakte vorige week gewond toen de glazen wand van de infinity pool brak. Zij en haar echtgenoot werden de zee in gesleurd. De bruid liep daarbij een hoofdwond op. Ook had ze zich aan haar been bezeerd. De Britse media, waaronder The Daily Mail, doen verslag hiervan. De traumatiserende huwelijksreis kostte het paar bijna 24.000 gulden. De toeristen prijzen het optreden van het Sandals-personeel na het incident, maar noemen de houding van het management afschuwelijk. Andere toeristen klaagden dat het management de gebeurtenis bagatelliseerde.