Broeder veroordeelt voor verkrachting

De rechtbank in eerste aanleg op Curaçao heeft gisteren een 38-jarige broeder in het ziekenhuis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter is hij schuldig aan verkrachting van een vrouw in de PAAZ-afdeling van het CMC op 27 juli 2023. De officier van justitie had een straf van 6 jaar geëist. De verkrachting zou hebben plaatsgevonden terwijl het slachtoffer bewusteloos lag te slapen. De verdachte ontkende in eerste instantie alles, later kwam hij met het verhaal dat hij seks met de vrouw had gehad in een bosrijk gebied bij Zuurzak.

De rechtbank beschouwt dit als een zeer ernstig geval. Een vrouw met ernstige depressie, die stemmen hoort en medicijnen gebruikt, gaat naar het ziekenhuis voor zorg maar wordt in haar kamer verkracht door een medewerker. Volgens de rechtbank tast dit de reputatie van het ziekenhuis aan en brengt het onveiligheid met zich mee. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbank de verdachte streng veroordeelt. Naast de gevangenisstraf mag de verdachte gedurende 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen.