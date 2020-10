Brug moet einde maken aan fileprobleem

Als het aan parlementariër Marilyn Moses (MP) ligt, moet er een verbinding komen tussen Jan Thiel en Mambo Beach. Dit door middel van een nieuw aan te leggen weg, dwars over de monding van de zoutpannen. Moses is niet de enige voorstander van dit plan, ook oud-parlementslid van Pueblo Soberano, Melvin ‘Mac’ Cijntje heeft zich over het onderwerp gebogen. Volgens beide politici is de brug door het huidige conserveringsgebied de manier om korte metten te maken met het dagelijkse fileprobleem op de Caracasbaaiweg.

Of Moses de brug er ook echt ziet komen valt te betwijfelen: ze heeft zich nog niet gebogen over het financieringsplan.

Foto: Antilliaans Dagblad