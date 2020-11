Brunswijk laat Stef Blok weten gelijkwaardige relatie te willen

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft Nederland opgeroepen om op een gelijkwaardige en respectvolle manier met Suriname om te gaan zonder zich te bemoeien met zaken van Suriname. Hij deed zijn oproep woensdag tijdens een speciale vergadering van het Surinaamse parlement, waarin de 45 jaar Surinaamse onafhankelijkheid van Nederland herdacht werd. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken was een van de internationale gasten. Brunswijk zei dat Suriname in de afgelopen 45 jaar met veel onafhankelijke landen en internationale organisaties in alle werelddelen relaties is aangegaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Volgens hem is het goed als op die basis ook de relatie met Nederland herzien wordt.

‘’Het is nu tijd dat wij ook met het voormalig moederland, na meer dan driehonderd jaar, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse erkenning voor elkaars onafhankelijkheid een politieke en sociaal-economische win-winrelatie aangaan. Het zal Suriname en Nederland sieren om na 45 jaar op volwassen wijze met verantwoordelijkheid en met respect voor elkaar om te gaan’’, zei Brunswijk, die ook opriep om onenigheden en conflicten uit het verleden op te lossen.

Brunswijk is in Nederland in 1999 veroordeeld wegens cocaïnehandel. Nederland wil alleen contact met hem hebben als daarvoor een functionele noodzaak is, liet Blok eerder aan de Kamer weten. Blok is de eerste Nederlandse minister in tien jaar die Suriname bezoekt. Tot verrassing van de parlementsvoorzitter kwam parlementariër Ashwin Adhin naar voren om namens de NDP, de partij van ex-president Desi Bouterse, de felicitaties uit te brengen. Adhin was dinsdag vrijgelaten nadat hij ruim een week in de gevangenis had gezeten wegens verdenking van diefstal en vernieling.