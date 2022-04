BTP levert jaarverslag 2021 in

Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) heeft zijn jaarrekening over 2021 klaar. Het verslag is onlangs aangeboden aan minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). De jaarrekening geeft een goed beeld van de verrichte werkzaamheden van de toezichthouder van de energie-en telecomsector. Minister Cooper is erg blij met het bureau dat als één van de weinige instellingen op tijd zijn jaarrekening af heeft. Dit jaar heeft BT&P zijn jaarrekening binnen de eerste vier maanden van het kalenderjaar aan de minister aangeboden, hetgeen veel eerder is dan de vereiste inlevertermijn van maximaal 6 maanden.