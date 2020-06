Vanaf 12 juni moet er een bubbel gecreëerd worden tussen de Caribisch Nederlandse eilanden (Bonaire – Saba – Sint Eustatius). Dat is het streven. Tussen deze eilanden kan je dan vrij reizen. Wellicht worden Aruba en Sint Maarten ook toegevoegd, maar alleen als zij de grenzen gesloten houden voor mensen uit ‘onveilige’ landen.

12 juni is de streefdatum, later wordt bekendgemaakt of het reizen dan daadwerkelijk mogelijk is.