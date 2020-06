Budget blijft knelpunt in aanpak mensensmokkel

Curaçao is op de goede weg met de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad van rechtshandhaving. Zo zijn er twee officieren van justitie belast met de portefeuille mensenhandel en mensensmokkel. Ook heeft de politie een speciaal team dat belast is hiermee. Het voornaamste knelpunt in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel is het gebrek aan voldoende budget.

De Raad voor de Rechtshandhaving heeft onderzoek gedaan naar mensenhandel en mensensmokkel om na te gaan in hoeverre binnen het Koninkrijk vorm hieraan is gegeven en in hoeverre deze bijdraagt aan de voorkoming en bestrijding. De Raad constateert dat er geen specifiek opvangcentrum is voor slachtoffers van mensenhandel. De bureaus Slachtofferhulp van Curaçao en Caribisch Nederland plegen geen overleg en de experts van de landen komen niet bij elkaar.