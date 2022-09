Buladó genomineerd voor Prix Europa

Buladó is genomineerd voor de Prix Europa. De film van de Curaçaos-Nederlandse Eché Janga dingt mee in de categorie tv fictie op het jaarlijkse festival voor Europese media. In totaal dingen er 187 programma’s uit 28 landen mee naar winst in een van de categorieën. De winnaars zullen 27 oktober bekend worden gemaakt. In 2020 won Buladó nog het Gouden Kalf voor beste film. De film met een grotendeels lokale cast en die op Curaçao is opgenomen is nog te zien op Netflix.