Bullenbaai spil in omzeilen sancties tegen Venezuela

Olieopslagplaats Bullenbaai lijkt een rol te spelen in een constructie om de Amerikaanse sancties tegen Venezuela te omzeilen. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. De tanker Colon loste in september 600.000 vaten stookolie in de terminal van Bullenbaai. Zonder toestemming van de Amerikaanse overheid mag er geen olie uit Venezuela worden verhandeld. Uit de scheepsdata blijkt dat de tanker het afgelopen jaar uitsluitend tussen havens in Venezuela pendelde. Twee dagen voor zijn aankomst in Curaçao laadde Colon in de haven van Amuay, waar de grootste raffinaderij van Venezuela is gevestigd. Bullenbaai wordt beheerd door de beoogde exploitant van de Isla raffinaderij, de Caribbean Petroleum Refinery. Eigenaar RdK heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

