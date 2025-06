Burgerinitiatief: Verzoek tot vernoeming woonproject ‘Totolika’ naar Amintha Sprockel

Meer dan 1000 mensen hebben in de afgelopen weken de petitie ‘Kas Amintha Sprockel’ ondertekend. Namens een burgerinitiatief is gisteren een brief gestuurd naar minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur. Ondergetekenden vragen aandacht voor hun voorstel om het nieuwe woonproject voor woningen voor mensen met een verstandelijke beperking te vernoemen naar Amintha Sprockel. Silvania had eerder bekend gemaakt dat het project zou worden genoemd naar het overleden Statenlid Amerigo Thodé.

Volgens Sharo Bikker, die namens het burgerinitiatief de brief heeft gestuurd, heeft de naamgeving niet alleen een symbolische waarde. Het betekent volgens haar ook erkenning ‘van een leven lang strijden, samen met andere ouders van kinderen met een verstandelijke beperking verenigd in de stichting Totolika’. Sprockel richtte al in 1973 samen met ouders van personen met een verstandelijke beperking deze stichting op, waarmee ze onder meer streed voor verbetering van leefomstandigheden en voorzieningen van deze groep.