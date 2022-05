Businessplan voor vervallen Curaçaohuis

Het voormalig pand van het Curaçaohuis in Den Haag moet met spoed gerestaureerd worden. Een multidisciplinair team moet hiervoor met een businessplan komen. Dit hebben minister Charles Cooper en gevolmachtigde minister Carlson Manuel onlangs besloten. Het achterstallige onderhoud is ook bij de Haagse gemeente bekend. Het kabinet van de gevolmachtigde minister heeft onlangs van de gemeente te horen gekregen dat het achterstallig onderhoud moet worden opgelost. Het gaat om de panden aan de Badhuisstraat 173 en 175. Deze gebouwen met onder andere scheuren in de muur zijn eigendom van het Land Curaçao. De deplorabele staat van het oude onderkomen van het Curaçaohuis is al meer dan een decennium een aandachtspunt. Oud-gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels wilde bijvoorbeeld in 2014 zo’n 2 miljoen euro spenderen aan de verbouwing.