CAH inspecteert schade aan monumentale graven

Curaçao Airport Holding laat onderzoek uitvoeren naar de schade aan de monumentale graven op Hato. Het overheidsbedrijf is eigenaar van de gronden rondom de luchthaven en is bezig met landaanwinning. Door de werkzaamheden is een deel van de beschermde monumenten en de waterbron vernield. Curaçao Airport Holding zegt maatregelen te nemen om de beschadiging te herstellen. De schade werd afgelopen weekend aangekaart door de Werkgroep Archeologie. De overheidsentiteit vindt het jammer dat de werkgroep haar niet rechtstreeks heeft benaderd.