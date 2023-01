Calmes stapt naar PG

Rennox Calmes is vanochtend naar de PG gestapt vanwege de vervalste documenten in de zoektocht naar een nieuwe operator voor de raffinaderij. De documenten zijn vorig jaar aangeleverd door een voormalige investeerder van voorkeurskandidaat CPR. De parlementariër wil dat het OM onderzoek doet naar de vervalste documenten. Dat zou in het belang zijn van het land. Afgelopen maandag vond de gehele oppositie het al vreemd dat er geen aangifte is gedaan tegen CPR.