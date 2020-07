Camelia-Römer blijft aan tot vrijdag

Suzy Camelia-Römer blijft minister van Gezondheid, Natuur en Milieu tot en met aanstaande vrijdag. Dat heeft de vertrekkende minister gisteren bekend gemaakt. Ze zou eigenlijk gisteren al opstappen nadat de enige parlementariër van haar partij PIN, Rennox Calmes, het vertrouwen in haar opzegde. Maar minister-presidente Rhuggenaath vroeg Camelia-Römer nog even aan te blijven om lopende zaken af te handelen.

Volgens Rhuggenaath is het toegestaan dat Camelia-Römer enkele dagen langer aanblijft als minister. Weliswaar is de partij PIN niet meer vertegenwoordigd in het parlement. Maar Rhuggenaath benadrukt dat het parlement niet heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in haar. De aanvraag voor een spoedvergadering hierover door de MFK werd echter afgewezen.