Camelia-Römer dient ontslag in

Suzy Camelia-Römer heeft haar ontslag ingediend bij gouverneur Lucille George-Wout. Zondagavond om 6 uur zal haar laatste overdracht als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur doen. Zita Jesus-Leito zal haar taken tijdelijk opvangen. Dat maakte ze vanochtend bekend bij Forti. Camelia-Römer laat weten te gaan nadenken over wat ze nu gaat doen, hier gaat ze komende week over reflecteren. Ze kondigt aan dat hier maandag meer details over bekend zullen worden gemaakt. Of ze nog terug wil keren als minister zegt ze nog niet te weten.