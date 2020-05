Coalitiepartij PIN en haar leider Suzy Camelia-Römer zijn niet bang voor een nader onderzoek naar in het verleden afgesloten leningen van de PSB Bank. Volgens Statenleden Charles Cooper en Menki Rojer zit minister Camelia-Römer achter het bedrijf Blue Factor. Dat kreeg in 2007 een lening van ANG 5.5 miljoen en ging in 2017 failliet. De Statenleden willen dat wordt onderzocht of alles rond de lening correct is verlopen.