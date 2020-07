CAP overlegt over verhoging vertrekbelasting

Curacao Airport Partners bekijkt mogelijkheden om de vertrekbelasting te verhogen. Dat blijkt uit een brief aan stakeholders. Er werden in de brief bedragen genoemd tot ruim 200 dollar per vertrekkende passagier. In een persbericht stelt CAP dat het bedrijf veel geld is misgelopen door de COVID-pandemie en dit volgens de gemaakte afspraken mag worden gecompenseerd. CAP stelt dat de brief een eerste stap is van een overleg hierover.