Capaciteitsprobleem bij de politie van Sint Maarten heeft ‘gevaarlijke gevolgen’

De Raad voor de Rechtshandhaving wijst in een vandaag uitgekomen rapport op het capaciteitsprobleem bij de politie van Sint Maarten. Volgens de Raad is de politie en het arrestatieteam op het eiland onvoldoende toegerust om al haar werkzaamheden uit te voeren. Dat is volgens het rapport gevaarlijk omdat daarmee de kosten voor de samenleving en de schade voor het eiland op termijn alleen maar hoger worden.

Volgens Raad voor de Rechtshandhaving is Sint Maarten ‘een klein land met grootsteedse criminele ontwikkelingen en grootsteedse problemen’. Als de politie en het Arrestatieteam hun werk niet kunnen doen is dat zeer kwalijk. In het rapport doet de Raad verschillende aanbevelingen. Daarbij gaat het onder meer om de structurele capaciteitsproblemen en het bewustzijn bij de bestuurlijke autoriteiten.