Caribbean Airlines hervat vluchten naar Curaçao

Vanaf 5 april vliegt Caribbean Airlines weer tussen Trinidad en Curaçao. Elke dinsdag en vrijdag voert de luchtvaartmaatschappij non-stop retourvluchten tussen Piarco International en Hato. Caribbean Airlines zet hiervoor de Boeing 737 in. Het toestel kan 172 passagiers vervoeren. Sinds de uitbraak van de pandemie stopte de nationale luchtvaartmaatschappij van Trinidad met haar vluchten naar Curaçao. Reizigers kunnen in Trinidad overstappen op vluchten naar een groot aantal bestemmingen in de regio. De Piarco luchthaven wordt daarom ook wel de draaischijf van het Caribisch gebied genoemd.