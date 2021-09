Caribbean Motors failliet volgens eigenaar Autocity

Caribbean Motors is in feite failliet. Dat zegt Jolly Holding, de Arubaanse eigenaar van AutoCity, Ultimate Automobiles en Crown Automotives, in het Antilliaans Dagblad. Door verschuivingen in de autobranche is het merk Ford dat eerder door Caribbean Motors en zusterbedrijf Ford Prestige werden verkocht bij Crown ondergebracht. Caribbean Motors heeft niet op vragen van het AD gereageerd.