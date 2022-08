Caribbean Summer Court van start

Kas di Korte is deze week gestart met de Caribbean Summer Court. Dat is een korte en intensieve stage bedoeld voor universitaire rechtenstudenten. Er was veel belangstelling voor deze stage, maar uiteindelijk werden Rajeev Sanchez, Fleur Eichhorn en Eloise Torres geselecteerd. Tijdens de stage krijgen ze een goed beeld van het werk van rechters. Ze mogen bijvoorbeeld als griffier aan de slag gaan. Ook maken ze kennis met de verschillende rechtspraktijken. Op de foto van links naar rechts: Rajeev Sanchez, Fleur Eichhorn en Eloise Torres