Caribisch Nederland zet krachtig in tegen mensenhandel en mensensmokkel

Dit jaar zet Caribisch Nederland nadrukkelijker in op de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten waarbij personen gedwongen worden uitgebuit. Met verschillende activiteiten en campagnes wordt het hele jaar bewustwording gecreëerd op de BES-eilanden. Het jaarprogramma is in het eerste kwartaal gestart met netwerk-events op Saba en Sint Eustatius. Op 14 april vond er een netwerk-event plaats op Bonaire. Op 12 juni wordt extra aandacht besteed aan de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, waarbij criminele uitbuiting van minderjarigen centraal staat.

Gedurende het hele jaar worden campagnes gehouden op tv, radio en sociale media, waarbij het publiek actief betrokken wordt met de vraag “Wat kunt u doen?”. Ook worden signaalkaarten verspreid, zodat mensen weten waar en hoe zij verdachte situaties anoniem kunnen melden. Vanaf augustus verschijnt de campagne “Herken jij de signalen?” duidelijk zichtbaar in het straatbeeld via posters, billboards en flyers. De afsluiting van het jaar is rond 18 oktober, de Nationale Dag tegen Mensenhandel, met uitgebreide activiteiten en een informatieve media-tour.