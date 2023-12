Caribische editie Telegraaf stopt

Na circa 17 jaar verschijnt de Caribische editie van De Telegraaf niet meer. De lokale uitgever trekt de stekker eruit. De laatste papieren editie verschijnt op 30 december. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Reden voor de stop is de concurrentie van de onlineversie van De Telegraaf en ook de oplopende verkoopprijs van de papieren krant. Ook de druk- en distributiekosten zijn de laatste paar jaar gestegen, waardoor het uiteindelijk niet meer rendabel is om de krant te verspreiden. Curaçao was de laatste markt buiten Nederland waar De Telegraaf verscheen. De krant wordt samengesteld uit de redactionele inhoud van de Nederlandse moedereditie. Alleen rubrieken waaraan de lezer overzee weinig heeft, zoals de filmagenda, en de advertentiepagina’s worden niet overgenomen.