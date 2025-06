Caribische gulden finalist bij prestigieuze internationale prijs

De Caribische gulden muntenserie is onlangs als finalist geëindigd bij de toekenning van de Excellence in Currency Award 2025. De prijsuitreiking vond dit jaar plaats in Thailand. De Caribische gulden muntenserie was genomineerd in de categorie Best New Coin/Coin Series, maar heeft niet gewonnen. De 2 euromunt ter gelegenheid van de Olympische Spelen Parijs 2024 is als winnaar uit de bus gekomen. Dat heeft de Centrale Bank vandaag bekend gemaakt.

De prijs word uitgereikt door de International Association of Currency Affairs en erkent organisaties die uitmuntendheid tonen in de productie, verwerking, het beheer en de distributie van bankbiljetten

en munten. De benoeming tot finalist is een eervolle erkenning voor Curaçao en Sint Maarten en onderstreept de samenwerking en toewijding die aan de ontwikkeling van de Caribische gulden muntenserie ten grondslag liggen, zo stelt de Centrale Bank.