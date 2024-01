Caribische Gulden in tweede helft van dit jaar

Nog dit jaar moet je met de Caribische gulden gaan betalen. Dat staat in het jaarverslag van de Centrale Bank, dat afgelopen week gepresenteerd is. De invoering op Curaçao en Sint Maarten moet in de tweede helft van 2024 plaatsvinden. Er komt een overgangsperiode van drie maanden, waarin je ook nog met de huidige Antilliaanse gulden kan betalen. De munt gaat afgekort CG heten. Die wordt net zoveel waard als de Antilliaanse gulden en net als nu gekoppeld aan de koers van de dollar. De nieuwe munten en biljetten worden volgens de Centrale Bank moderner, innovatiever en veiliger. Onze huidige Antilliaanse gulden is al sinds het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen in 2010 geen internationaal geldig betaalmiddel meer. De Caribische Gulden moet een einde maken aan die onpraktische situatie.