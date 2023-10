Caribische Nederlanders voelen zich tweederangsburgers

Burgers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten die naar Nederland verhuizen voelen zich tweederangs burgers. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven. De Caribische Nederlanders voelen zich vaak gediscrimineerd. Ze lopen regelmatig vast in procedures en regels rond wonen, verzekeringen en uitkeringen. Omdat er in het verleden meerdere signalen waren van hulpverleners over discriminatie besloot het platform een onderzoek in te stellen. De geïnterviewden noemden de negatieve ervaringen met de gemeente slopend. Niet alleen zijzelf hebben hier last van, ook hun kinderen en anderen uit hun sociale omgeving. Veel van de problemen worden veroorzaakt doordat ze geen BSN-nummer hebben. Om die reden kunnen ze geen woning krijgen of onderwijs volgen. Met deze verkenning is een eerste aanzet gemaakt met het onderzoeken van mogelijk institutioneel racisme. Er is meer onderzoek nodig om hier onderbouwde uitspraken over te doen: onder meer naar hoe collectief en structureel de achterstelling is die uit deze verkenning naar voren komt, zegt het kennisplatform.