Caribische week in het Nationaal Archief

Vanaf woensdag 20 april wordt er in het Nationaal Archief in Den Haag de Caribische Week gehouden. Dit evenement is onderdeel van de tentoonstelling Kòrsou-Curacao. Tijdens deze week zijn er verschillende activiteiten te volgen. Modeontwerper en historicus Laurindo Andrea trapt af met een lezing over de mode en het kleedgedrag van Curaçao, die teruggaat tot de 17e eeuw. Ook de Curaçaose fotograaf Rachel Moron en dichter Gershwin Bonevacia zijn in de programmering opgenomen.