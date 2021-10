Carmabi Foundation organiseert wandeling rond zoutpannen

Stichting Carmabi organiseert samen met de Sentro di Bario Willibrordus op 30 oktober een speciale wandeling voor alle leeftijden rond de zoutpannen bij rif St. Marie. Bewoners van Willibrordus en directe omgeving in Bandabou kunnen zich gratis aanmelden via het wijkcentrum. Carmabi en een groep kinderen uit Willibrordus zijn onlangs nog voor een educatief programma op pad geweest door het beschermde natuurgebied. Tijdens de tocht wordt er meer verteld en uitgelegd over de planten en dieren die daar leven.

