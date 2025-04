Carmabi lanceert nieuw educatieprogramma in Seru Largu National Park

Carmabi Educatie is gestart met een nieuw educatieprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van het Funderend Onderwijs. Het programma vindt plaats in het Seru Largu National Park, bij Rif St Marie, en combineert natuur, cultuur en geschiedenis in een interactieve leerervaring. Dat heeft Carmabi vandaag bekend gemaakt. Tijdens het programma worden leerlingen meegenomen in het park. Ze leren over het functioneren van voormalige plantagegebieden en de geschiedenis van zoutwinning in de zoutpannen van het gebied, inclusief de koloniale periode waar slavernij een grote rol speelde.

De leerlingen ontdekken volgens Carmabi onder meer hoe zout een waardevolle grondstof was en welke rol het speelde in de Curaçaose geschiedenis. Daarnaast krijgen de leerlingen uitleg over de karakteristieke flora en fauna van Seru Largu, met speciale aandacht voor de flamingo’s die regelmatig in de zoutpannen te zien zijn. Het programma is ontwikkeld door het educatieteam van Carmabi. Door leren te combineren met beleven, krijgen leerlingen niet alleen kennis mee, maar ook waardering voor het natuurlijke en culturele erfgoed van Curaçao, zo stelt de natuurorganisatie.