Carmabi sluit zich aan bij internationale oproep

De Curaçaose stichting Carmabi laat vandaag weten het manifest ‘Science for Ocean Action’ te onderschrijven. Dat werd deze week gepresenteerd tijdens het One Ocean Science Congress in Nice. Het manifest is opgesteld door honderden internationale wetenschappers en is aangeboden aan de delegaties van de 3e Verenigde Naties Oceanen Conferentie dat eveneens in Nice plaatsvindt. Het document benadrukt dat wetenschappelijke kennis over de toestand van de oceaan ruimschoots aanwezig is, en dat er dringend politieke moed nodig is om die kennis om te zetten in daadkrachtig beleid. Carmabi schaart zich er achter.

Carmabi stelt het volgende: “Wat dit manifest krachtig maakt, is de combinatie van wetenschappelijke data en lokale en inheemse kennis. Samen brengen zij een eenduidige boodschap: transformatie is mogelijk, maar alleen als politieke leiders durven handelen. Waar wetenschappelijke consensus bestaat, moeten beleidsmakers voortvarend optreden. Waar nog onzekerheid is, moet voorzichtigheid de leidraad zijn — en geen vrijbrief voor risicovol experimenteren. De opstellers van het manifest pleiten ervoor dat oceaankennis ten dienste moet staan van mensen én planeet. Dat betekent: investeren in marien onderzoek, onderwijs en lokaal leiderschap. Maar ook: erkennen van het recht op participatie van kustgemeenschappen en inheemse volkeren, en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de baten van de oceaan. Transparantie en het voorzorgsprincipe moeten daarbij altijd leidend zijn. Voor Carmabi, dat zich al zeventig jaar inzet voor natuurbeheer op land en in zee, is deze oproep vanzelfsprekend. De organisatie verricht wetenschappelijk onderzoek, beschermt ecosystemen in parken zoals het Curaçao Marine en Mangrove Park en biedt educatie aan jongeren en volwassenen. Het volledige manifest is te lezen op: www.one-ocean-science-2025.org