Carmabi viert 70-jarig bestaan

Onderzoeksinstituut Carmabi vierde gisteren haar 70-jarig bestaan. Tijdens een feestelijke avond benadrukte directeur Manfred van Veghel dat de organisatie zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een brug tussen wetenschap en samenleving. Naast wetenschappelijk onderzoek zet Carmabi zich al tientallen jaren in voor educatie. Jaarlijks nemen duizenden leerlingen deel aan programma’s over koraal, mangroves, zeeschildpadden en duurzaamheid, aldus de directeur. Die aangeeft dat de organisatie blijft investeren in jongeren en het zichtbaar maken van de natuur.

In zijn toekomstvisie schetste Van Veghel hoe Carmabi zich verder wil ontwikkelen tot een regionaal knooppunt waar nieuwsgierigheid, innovatie en impact samenkomen. Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van laboratoria, versterking van samenwerkingen met lokale en internationale partners en het blijven inspireren van jongeren om te kiezen voor een toekomst in natuur en wetenschap. Odette Doest, voorzitter van Carmabi’s Raad van Toezicht, benadrukte in haar bijdrage het belang van ecologische bewustwording en educatie. Ze sprak haar waardering uit voor de inzet van het team dat dagelijks werkt aan de bescherming van Curaçao’s unieke natuur. “Carmabi vervult een essentiële rol in het versterken van de band tussen mens en natuur. Die verbondenheid is de sleutel tot duurzame verandering,” aldus Doest.