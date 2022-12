Carnaval opgedragen aan oprichter Marchena Hardware

Het komende carnaval is opgedragen aan wijlen Boy Martina, de oprichter van Marchena Hardware. Dat werd gisteren bekendgemaakt op de persconferentie van carnavalstrekker FDKK. Martina droeg veel bij aan het carnavalsfeest.

Hij sponsorde groepen, jump-ups en carnavalsevenementen in de wijken. Daarnaast was de tribune van Marchena Hardware enorm populair. Door de jaren heen genoten ontelbare toeschouwers van de carnavalsoptochten vanaf de tribune.

Martina was ook een van de pilaren van de carnavalscommissie Marchena – Wishi. Het volksfeest is dan ook aan deze wijkorganisatie opgedragen.

Het carnavalsseizoen opent officieel op 7 januari. Kaarten voor de opening zijn vanaf vrijdag 9 december te koop bij Mensing’s Caminada, 24 uur uit de muur en het carnavalskantoor in Sambil. Reguliere kaarten kosten 25 gulden en Dome kaarten kosten 150 gulden inclusief eten en drank. Op 19 februari is de Gran Marcha en de Marcha di Despedida is op 21 februari.