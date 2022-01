De carnavalsvakantie gaat toch door. Dat zei minister van Heydoorn gisteren tijdens de persconferentie. Eerder gaf de minister aan de extra vrije week na de kerstvakantie te compenseren met de carnavalsvakantie. De minister is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen. Maar heeft toch overlegd met de vakbonden en schoolbesturen. Die werken liever niet in een ruk door tot aan de grote vakantie. De carnavalsvakantie is van 28 februari tot en met 4 maart. Vorig jaar waren er door de pandemie ook geen optochten.